Берлин следит за развитием ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2», в том числе в США. Об этом заявил в Минэкономики Германии. Представитель ведомства заявила, что Берлин не комментирует санкции Вашингтона против российского трубопровода.

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

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