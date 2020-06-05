Политика

ПрофильПрофильВ Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Берлин следит за развитием ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2», в том числе в США. Об этом заявил в Минэкономики Германии. Представитель ведомства заявила, что Берлин не комментирует санкции Вашингтона против российского трубопровода.
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Евгений Шмидт: в Германии заговорили о возможных санкциях против американского сжиженного газа

Вести.Ru17:27

В ФРГ заявили, что аргументы США по «Северному потоку - 2» имеют много общего с фейками

ТАСС11:06

Немецкий депутат оценил проект санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новости10:17

В Германии заявили об угрозе санкций США для десятков компаний из ЕС

РБК09:33

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Профиль09:48

Отраслевой союз ФРГ осудил санкционные планы США

Известия08:46

Германия выступила против санкций США по «Северному потоку-2»

Российская газета09:37
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Общество

Прохоров поддержал Потанина после ЧП на ТЭЦ в Норильске

Экс-совладелец «Норникеля» считает опасными требования национализировать компанию. Прохоров поддержал Потанина после ЧП на ТЭЦ в Норильске.
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Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
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Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
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Общество

В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
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Общество

В Швеции признали необходимость карантинных мер

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio заявил, что страна зря отказалась от введения ряда мер для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 03 июня в 11:46
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Космос

На космодроме Куру началась подготовка к запускам

В результате карантинных мер, принятых в марте 2020 года в связи со вспышкой COVID-19, на космодроме Куру были приостановлены все операции, кроме тех, которые могли критически повлиять на общую безопасность.
Telesputnik.ru 02 июня в 18:55
Общество

Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
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Общество

Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения.
Live24 08:17
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Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске локализован

Эхо Москвы 04:31
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Шоу-бизнес

Причиной смерти Кокшенова назвали коронавирус

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Культуромания 10:49
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
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Здоровье

Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
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Фигурное катание

Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва

Группа тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала первый выход на лед фигуристки Алены Косторной после перерыва из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 14:59
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу - день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Здоровье

В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 196

По данным Роспотребнадзора, 5 июня количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области достигло 5753 человека.
Бизнес-газета 04:14
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Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings вчера в 15:52
Футбол

Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии

В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол. Чемпионат Италии возобновится 19 июня.
Советский спорт 15:34
Наука

У синдрома Туретта может появиться эффективное лечение

Ученые из Школы психологии и медицины Ноттингемского университета использовали повторяющиеся последовательности стимуляции срединного нерва (СН) на запястье для вовлечения ритмической электрической активности мозга, известной как синхронизация, связанной с подавлением движений.
MedikForum.ru 01:28
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Игры

Лидер братства НОД поздравляет игроков с релизом Command & Conquer Remastered

Актер Джо Кукан вернулся к роли харизматичного Кейна. Command & Conquer Remastered выйдет на РС сегодня, 5 июня, в сервисах Steam и Origin.
Srnsk 05:24
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы 12:03
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Хоккей

Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
RT на русском 15:51
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