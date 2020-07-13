Политика
РБКВ Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
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Süddeutsche Zeitung: Письмо Бундестага в США насчет «Северного потока — 2»
Евразия Dailyвчера в 09:52
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Общество
Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса
В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
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Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
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Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Live24 06:18
Общество
В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве
Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Армия и оружие
Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении
Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РИА Новости 13:02
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Баринов ждал, что фанаты «Спартака» ему «подложат свинью»
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Политика
Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты
Штаб бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отказалась зарегистрировать кандидатом на выборах президента, подаст жалобу в Верховный суд.
РБК 10:56
Армия и оружие
16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России
16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
Вести.Ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14:38
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
Политика
Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
Известия 18:13
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
Общество
UC Rusal потребовала смены менеджмента «Норникеля»
UC Rusal требует также «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
Ведомости 17:24
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Киберспорт
Продажи PUBG превысили 70 млн копий
Сайт Games Industry опубликовал информацию о продажах PUBG. За 3 года PUBG Corporation продала более 70 миллионов копий игры.
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В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс 04:24
Футбол
«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру
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Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали
Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
Армия и оружие
Армия Египта может приступить к военной операции на территории Ливии
Политическая Экспертиза 17:01