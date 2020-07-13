Политика

РБКРБКВ Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
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Le Monde (Франция): Европа в тисках газового противостояния Москвы и Вашингтона (Le Monde)

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