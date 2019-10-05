Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.
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