Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Клопс
Клопс

В Германии озвучили результаты повторных анализов Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок". Об этом, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, пишет "РИА Новости" в понедельник, 14 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции

Московский Комсомолец17:05
Вести.Ru

Навальный выздоравливает, отношения России и Германии скатываются в кому

Вести.Ruвчера в 14:51
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили «Новичок» в анализах Навального

ТАССвчера в 04:39
Взгляд.ру

В Бундестаге уличили правительство ФРГ в отсутствии логики в истории с Навальным

Взгляд.рувчера в 07:46
РИА Новости

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

РИА Новостивчера в 04:55
Интерфакс

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Интерфаксвчера в 07:13
Независимая газета

Казус Навального стал пробным камнем для российских и немецких дипломатов

Независимая газета13 сентября в 11:13

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:10
299

Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
93

Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
3

В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

В опубликованном в социальных сетях видеоролике Хамитов призывал людей избивать камнями и палками дезинфекторов, а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые, по мнению спортсмена, распыляют коронавирус.
РИА Новости02:59
6