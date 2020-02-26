Происшествия

РосбалтРосбалтВ Германии подтвержден новый случай заражения коронавирусом

В Германии подтвержден новый случай заражения коронавирусом, 17-й в стране и первый в федеральной земле Баден-Вюртемберг, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального министерства социальных дел. По информации ведомства, заболевшим оказался 25-летний мужчина.
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У вернувшегося из Милана жителя ФРГ выявили коронавирус

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У гражданина Германии выявили коронавирус после возвращения из Милана

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В Германии подтвержден новый случай заражения коронавирусом

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В Германии у вернувшегося из Милана туриста нашли коронавирус

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Новый случай заражения коронавирусом выявили на юго-западе Германии

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Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Политика Сегодня25 февраля в 16:41
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Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

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В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
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Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
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Галкин показал милое фото Пугачевой с 6-летними детьми

На снимке в умиротворенной домашней обстановке запечатлена Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри.
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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Задержанный выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ и предлагал за деньги устроить жителя из Томска в следственный комитет региона.
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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали свою дочь русским именем

Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
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На Урале второклассник умер во время урока

В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
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Армия и оружие

Россия направила фрегаты с «Калибрами» в Средиземное море

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Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета 27 февраля в 08:10
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета вчера в 08:56
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Под налог на роскошь подпали новые машины

Минпромторг расширил их перечень Минпромторг включил в перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, сразу несколько брендов — Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Футбол

Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса

Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Газета.Ru 06:27
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Врач рассказал, что будет, если пить воду с лимоном натощак

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Муцениеце посвятила стихи расставанию с Прилучным

Актриса и модель Агата Муцениеце сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с актером Павлом Прилучным.
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Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM вчера в 21:49
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
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В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
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Александр Емельяненко пообещал «аккуратно» нокаутировать Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему будущему оппоненту Магомеду Исмаилову.
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