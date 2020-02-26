Происшествия
РосбалтВ Германии подтвержден новый случай заражения коронавирусом
В Германии подтвержден новый случай заражения коронавирусом, 17-й в стране и первый в федеральной земле Баден-Вюртемберг, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального министерства социальных дел. По информации ведомства, заболевшим оказался 25-летний мужчина.
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У гражданина Германии выявили коронавирус после возвращения из Милана
Московский Комсомолец25 февраля в 16:32
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:02, Ашберн
Общество
В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Шоу-бизнес
Галкин показал милое фото Пугачевой с 6-летними детьми
На снимке в умиротворенной домашней обстановке запечатлена Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Биатлон
Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Задержанный выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ и предлагал за деньги устроить жителя из Томска в следственный комитет региона.
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали свою дочь русским именем
Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
Происшествия
На Урале второклассник умер во время урока
В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
Армия и оружие
Россия направила фрегаты с «Калибрами» в Средиземное море
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Минпромторг расширил их перечень Минпромторг включил в перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, сразу несколько брендов — Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Футбол
Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса
Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Общество
Врач рассказал, что будет, если пить воду с лимоном натощак
Шоу-бизнес
Муцениеце посвятила стихи расставанию с Прилучным
Актриса и модель Агата Муцениеце сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с актером Павлом Прилучным.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Политика
В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Единоборства
Александр Емельяненко пообещал «аккуратно» нокаутировать Исмаилова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему будущему оппоненту Магомеду Исмаилову.