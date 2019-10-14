с чего всё началось

По их данным, общие потери от экономических санкций составляют четыре миллиарда долларов. 45 процентов ущерба приходится на страны Запада, остальное — на Россию. Больше всего от экономических ограничений страдает Германия, которая ежемесячно теряет почти 700 миллионов долларов, отмечает издание.

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

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Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

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