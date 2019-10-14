Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

По их данным, общие потери от экономических санкций составляют четыре миллиарда долларов. 45 процентов ущерба приходится на страны Запада, остальное — на Россию. Больше всего от экономических ограничений страдает Германия, которая ежемесячно теряет почти 700 миллионов долларов, отмечает издание.
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с чего всё началось
В исследовании Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики подчеркивается, что остальное приходится на страны, которые ввели санкции, передает газета Handelsblatt
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Эксперты подсчитали потери ЕС от «дружественного огня» санкций

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В Германии заметили «поразительный» эффект антироссийских санкций

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О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Газета.Ru00:37

Немецкие СМИ рассказали о «поразительном» эффекте антироссийских санкций

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Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
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В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Религия

Православные христиане празднуют Покров

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Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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Стариков делают слабыми не мышцы, а нервы

Учёные из Огайо доказали, что дело здесь не только в состоянии мышц, но и в нервах.
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Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Здоровье

Минздрав: У половины прошедших диспансеризацию нашли хронические болезни

У половины взрослых людей, прошедших в 2018 году диспансеризацию, выявлены хронические болезни, а у детей этот показатель еще выше.
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Гаджеты

IPhone SE 2 за $399, но без 3D Touch

Предположительно, iPhone SE 2 будет оснащен ЖК-экраном диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей. iPhone SE 2 не будет поддерживать функциональность 3D Touch.
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Армия САР вошла в подконтрольный курдам город Табка

Армия САР вошла в подконтрольный курдским формированиям город Табка и направляется дальше.
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Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

REGNUM вчера в 23:32
Армия и оружие

США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии

США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Общество

Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Lenta.ru вчера в 15:32
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Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram

Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Коммерсантъ вчера в 01:59
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Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря.
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ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года

ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Ведомости вчера в 17:30
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Газета.Ru 02:43
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

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Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости вчера в 05:18
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Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11

Xiaomi выпустила стабильную версию своей операционной системы MIUI 11 и начала ее распространять для владельцев последнего флагмана Xiaomi 9 Pro 5G.
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Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Культура

Шнуров рассказал о возможности стать политиком

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
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Музыка

Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт

Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
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Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru вчера в 11:18
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