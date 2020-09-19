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Lenta.ru
Lenta.ru

В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.
РИА Новости02:08
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме оценили идею политика ФРГ создать содружество с Россией

RT на русском05:55
Lenta.ru

В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Lenta.ru02:45
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

РИА Новости02:08
Профиль

В бундестаге спрогнозировали последствия «мира» между Россией и ФРГ

Профиль02:33
Взгляд.ру

В Германии предложили создать содружество «от Владивостока до Лиссабона»

Взгляд.ру02:33
Телеканал 360°

«Другого варианта нет»: в Германии заговорили о содружестве «от Лиссабона до Владивостока»

Телеканал 360°02:23
News.ru

В ФРГ предложили создать содружество с участием РФ

News.ru02:35

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации
REGNUMвчера в 15:38
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Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.
Коммерсантъ06:51

МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Amazfit выпустил клона Xiaomi Mi Band 5

Amazfit выпустил фитнес-браслет, который сильно напоминает Xiaomi Mi Band 5. Новинка под названием Amazfit Band 5 умеет отслеживать уровень кислорода в крови и оснащена помощником Alexa.
The GEEKвчера в 13:04