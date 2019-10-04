Энергетика
Красная веснаВ Германии предсказали рост цен на газ из-за ситуации с Нафтогазом
Значительный рост цен на газ в Европе спрогнозировал глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен 4 октября, передает канал «Россия 24». По мнению Мерен, повышение цен вызовет отсутствие договоренности между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о поставке газа с 2020 года.
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Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
Коммерсантъвчера в 03:43
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В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
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Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
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Показатель смертности в России снизился за восемь месяцев текущего года на 3,1% в сравнении с прошлым годом.
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
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Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия 09:17
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Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
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Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
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РБК вчера в 09:00
Футбол
Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
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В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
ТАСС 00:33
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
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Экс-футболист сборной Нигерии умер в возрасте 31 года
Нигерийский форвард Исаак Промис скончался в США в возрасте 31 года.
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Бельгийский клуб не может покинуть Львов из-за ЧП с Ан-12
Бельгийский футбольный клуб «Гент» не может вылететь из Львова из-за крушения транспортного самолёта Ан-12 возле аэропорта города.
RT на русском 09:00
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Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
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Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
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Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца
Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
RT на русском 09:13
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Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми
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