Значительный рост цен на газ в Европе спрогнозировал глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен 4 октября, передает канал «Россия 24». По мнению Мерен, повышение цен вызовет отсутствие договоренности между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о поставке газа с 2020 года.

В Германии предсказали рост цен на газ из-за ситуации с Нафтогазом

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