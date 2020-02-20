В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.

В Германии при стрельбе убиты восемь человек

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