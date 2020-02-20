Происшествия
Газета.RuВ Германии при стрельбе убиты восемь человек
В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
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Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Общество
Британия ужесточит правила получения виз для граждан Евросоюза
Великобритания решила резко ужесточить миграционные правила.
Авто
В России Mazda отзывает почти 800 автомобилей
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Общество
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Происшествия
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Хоккей
Хоккеист Задоров считает футболиста Тарасова недалеким
Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров назвал футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Экономика
МВФ: Украина теряет трудоспособное население
Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.
Политика
Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Политика
Елена Лукаш: Кто начал бойню на Майдане
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Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Общество
Елена Батурина продает четырехзвездочный отель в Дублине
Здоровье
Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в 33 школах Петербурга
В Петербурге на семь дней приостановлен учебный процесс в 102 классах 33-х школ и в 23-х группах 14 детских садов.
Технологии
Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Интернет
Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Общество
В Хубэй число жертв коронавируса увеличилось до 2029
В провинции Хубэй, расположенной в центральной части Китая, число жертв коронавируса увеличилось до 2029.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.