Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
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В Германии взорвался дом, пострадали 25 человек

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