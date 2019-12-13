В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

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