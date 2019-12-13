Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В Германии 25 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме

Российская газета04:28

В жилом доме в Германии произошел взрыв

ТАСС04:39

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости04:34

В Германии произошел взрыв в жилом доме

РБК05:07

В Германии взорвался дом, пострадали 25 человек

Газета.Ru04:22

Взрыв произошел в жилом доме на востоке Германии. Пострадали не менее 25 человек

Телеканал 360°04:15

Около сотни воспитанников детсада эвакуированы после взрыва в доме в Германии

RT на русском05:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Газета.Ru 05:13
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Авто

Kia запатентовала новый фирменный логотип

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Tvoe-avto.com вчера в 16:09
Политика

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

РБК 04:35
Общество

Глава полиции Екатеринбурга увольняется

REGNUM 05:25
Авто

Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Автоновости дня 00:47
Происшествия

В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем

В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Наука

Модель российско-китайского самолета CR929 прошла этап продувки

Работа над аэродинамикой перспективного российско-китайского самолета CR929 имеет не только прикладное значение.
NewInform вчера в 11:53
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Общество

Замминистра социальных отношений Челябинской области уходит в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности первого заместителя министра социальных отношений региона Татьяну Ильину.
Коммерсантъ Челябинск 05:39
Футбол

Атлетико — Локомотив 2:0

Вести.Ru 11 декабря в 15:24
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Общество

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

Медиазона 05:35
Экономика

В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ в 2020 году

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Москва 24 вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи воссоединились ради дочери

Экс-супруги воспитывают 4-летнюю Беллу. Екатерина Климова и Гела Месхи прожили в официальном браке 4 года.
7Дней.ру 02:00
Общество

Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.
ИА Новороссия 04:35
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
Наука

Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека

Российская газета 05:47
Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 11 декабря в 08:00
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК вчера в 14:41
Происшествия

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное