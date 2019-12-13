Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек. Как сообщает ТАСС, причины взрыва в жилом доме пока неизвестны.

Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

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