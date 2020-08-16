Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон называет альтернативой газу из России. Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deustch.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
News.ru

Германия объяснила невыгодность покупки сжиженного газа у США

News.ru01:59
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
ИА Красная Весна

В Германии рассказали, почему «Северный поток — 2» будет достроен

ИА Красная Весна01:12

ALMA нашла кандидата в первого зародыша звезды в облаке Тельца

Астрономы при помощи системы радиотелескопов ALMA обнаружили в молекулярном облаке Тельца кандидата в первое ядро — объекта, представляющего начальную фазу формирования звезды в результате гравитационного коллапса.
N+1вчера в 05:27
4

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
1,4K