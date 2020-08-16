В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США
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В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США
Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон называет альтернативой газу из России. Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deustch.В источнике
С чего всё началось
В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
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