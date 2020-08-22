В Германии признали правоту Путина по поводу золота
Стратегия президента России Владимира Путина постоянно увеличивать золотые запасы страны оказалась наиболее правильной на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Журналист Die Welt
Хольгер Цшепиц заявил, что стратегия президента России Владимира Путина по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19, которая привела к экономическому кризису.
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