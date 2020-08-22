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Lenta.ru
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Стратегия президента России Владимира Путина постоянно увеличивать золотые запасы страны оказалась наиболее правильной на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Журналист Die Welt
 Хольгер Цшепиц заявил, что стратегия президента России Владимира Путина по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19, которая привела к экономическому кризису.
Газета.Ru10:55
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Немецкий журналист назвал правильной стратегию Путина по золоту

РЕН ТВ12:25
ИА Красная Весна

Путин мастерски нарастил резервы и снизил зависимость от доллара — Die Welt

ИА Красная Весна11:15
Рамблер

В Германии признали правоту Путина

Рамблер07:00
Life.ru

В Германии признали правильной экономическую стратегию Путина

Life.ru09:41
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАН07:33
Газета.Ru

Германия заявила о правоте Путина в вопросе золота

Газета.Ru10:55
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ru05:33

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
1:14
РБК22:45
557

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
9

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с другой иерархией кэш-памяти

Ближе к концу текущего года компания AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 либо Ryzen 5000 (есть слухи, что AMD «выровняет» линейки по индексам) в исполнении AM4 с архитектурой Zen 3 в основе.
iXBT.comвчера в 04:24
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
0:39
REGNUM12:05
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