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Lenta.ru
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Стратегия президента России Владимира Путина постоянно увеличивать золотые запасы страны оказалась наиболее правильной на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Журналист Die Welt
 Хольгер Цшепиц заявил, что стратегия президента России Владимира Путина по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19, которая привела к экономическому кризису.
Газета.Ru10:55
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Комсомольская правда

В Германии восхитились стратегией Путина по поводу золота

Комсомольская правда12:33
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ru05:33
Газета.Ru

Германия заявила о правоте Путина в вопросе золота

Газета.Ru10:55
Life.ru

В Германии признали правильной экономическую стратегию Путина

Life.ru09:41
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАН07:33
Рамблер

В Германии признали правоту Путина

Рамблер07:00
ИА Красная Весна

Путин мастерски нарастил резервы и снизил зависимость от доллара — Die Welt

ИА Красная Весна11:15

Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции

«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.
Евразия Dailyвчера в 10:53
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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В Минске колонны демонстрантов прошли по городу

Согласно информации агентства, несколько сотен демонстрантов прошли от Комаровского рынка до улицы Немига, а затем переулками вышли на площадь Независимости, откуда двинулись по проспекту Независимости в сторону монумента Победы.
ИА Красная Весна12:39