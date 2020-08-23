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Российская газета
Российская газета

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Напомним, в 2015 году в материале для Die Welt именно Цшепиц раскритиковал выбранную тогда российским лидером стратегию наращивать золотые запасы, назвав закупку "ловушкой для страны". Теперь же он выражает восхищение достижениями Москвы и особенно на фоне падения цен на нефть.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
Life.ruвчера в 09:41
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Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Газета.Ruвчера в 14:04
Российская газета

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Российская газета21:20
ИА Красная Весна

Путин был прав, освобождая экономику России от доллара — Deutsche Welle

ИА Красная Веснавчера в 15:46
РЕН ТВ

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ТАСС

Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАССвчера в 13:01
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАНвчера в 07:33
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РБКвчера в 22:45
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