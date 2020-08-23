В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России
Напомним, в 2015 году в материале для Die Welt именно Цшепиц раскритиковал выбранную тогда российским лидером стратегию наращивать золотые запасы, назвав закупку "ловушкой для страны". Теперь же он выражает восхищение достижениями Москвы и особенно на фоне падения цен на нефть.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
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