В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Напомним, в 2015 году в материале для Die Welt именно Цшепиц раскритиковал выбранную тогда российским лидером стратегию наращивать золотые запасы, назвав закупку "ловушкой для страны". Теперь же он выражает восхищение достижениями Москвы и особенно на фоне падения цен на нефть.