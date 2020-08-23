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Российская газета
Российская газета

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Напомним, в 2015 году в материале для Die Welt именно Цшепиц раскритиковал выбранную тогда российским лидером стратегию наращивать золотые запасы, назвав закупку "ловушкой для страны". Теперь же он выражает восхищение достижениями Москвы и особенно на фоне падения цен на нефть.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
Life.ruвчера в 09:41
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ИА Красная Весна

Путин мастерски нарастил резервы и снизил зависимость от доллара — Die Welt

ИА Красная Веснавчера в 11:15
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Газета.Ruвчера в 14:04
ТАСС

Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАССвчера в 13:01
Российская газета

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Российская газета21:20
Народные новости

«Золотой маневр» РФ снизил привлекательность госдолга США для инвесторов

Народные новостивчера в 11:50
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАНвчера в 07:33
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ruвчера в 05:33

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28

Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж

Как сообщает РИА Новости, в связи с тем, что бригада немецких медиков, прибывшая самолетом в Омск, признала его транспортабельным, а также идя навстречу настоятельным просьбам родных Алексея Навального, врачи не стали возражать против транспортировки общественного деятеля в Германию.
Территория новостей21 августа в 12:20
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ru21 августа в 14:03

Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новостивчера в 08:54
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