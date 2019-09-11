Политика
ИзвестияВ Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза. Об этом 11 сентября «РИА Новости» сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии. В силу снова вступило решение Еврокомиссии, принятое в 2009 году.
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Политика
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
RT на русском 06:25
Игры
Ubisoft продолжит выпускать игры с микротранзакциями и открытым миром
Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не будет отказываться от больших и открытых миров в своих играх.
CyberSport.ru 08:59
Происшествия
Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы
Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.
РБК 12:33
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Единоборства
Ковингтон: не впечатлён Хабибом. Я бы его нокаутировал
Если бы Хабиб дрался с таким борцом, как я, то он был бы повержен и отправлен в нокаут.
Чемпионат 11:30
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Премьер России Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» ранее заявил, что власти готовят законопроект, который позволит иностранцам — выпускникам российских вузов получить гражданство России в упрощённом режиме.
RT на русском 10:56
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Футбол
«Локомотив» может снести свой стадион в 2020 или 2021 году
Клуб обсуждает серьезную реконструкцию стадиона. "Локомотив" наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции "РЖД Арены".
LiveSport.ru 13:19
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Политика
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
Верховная рада поддержала проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
RT на русском 11:24
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Гаджеты
Во всех iPhone 11 используется чип Apple U1
В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max компания Apple добавила чип под названием U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения.
MobiDevices 08:48
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер, которого тайно привезли в клинику в Париже, находится в сознании.
Российская газета 06:22
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 09 сентября в 13:03
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51
Политика
Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы
Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
РБК 10:22
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В 2000-е Демидов ушел из музыкальной журналистики и обратился к православной проблематике: вел телепрограмму «Канон», программу «Русский взгляд» на телеканале «Московия», в 2005-м стал главредом канала «Спас», созданного при его участии.
РБК 12:13
Космос
Уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетное «лицо»
Актуальные Новости вчера в 11:37
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
В центре Москвы горит здание одного из подразделений Минюста России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Общество
Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей
Самое дорогое предложение оценили в 400 тысяч. 10 сентября компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
В Кингисеппе сгорел целый автопарк новых микроавтобусов
В результату пожара выгорели 12 новых автомобилей, закупленных для обслуживания маршрута между Кингисеппом и Петербургом, сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Маяк (г. Сосновый Бор) 03:10
Политика
На Украине смогут конфисковать «незаконные активы» до решения суда
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (законопроект о конфискации незаконных активов).
REGNUM 05:33