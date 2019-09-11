Политика
ИзвестияВ Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза. Об этом 11 сентября «РИА Новости» сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии. В силу снова вступило решение Еврокомиссии, принятое в 2009 году.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:21, Вашингтон
Общество
Новые иски к соратникам Алексея Навального подали «Мосгортранс», метрополитен и предприятие «Автомобильные дороги»
Накануне Коптевский суд Москвы взыскал с Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Алексея Навального и еще ряда известных оппозиционеров больше миллиона рублей по иску Мосгортранса.
Эхо Москвы 13:00
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Наука
Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей
Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 09 сентября в 06:00
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности.
RT на русском 12:17
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Экономика
New Stream Trading подала в Лондоне иск против Антипинского НПЗ и Сбербанка
Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом и Сбербанком, полагая, что ответчики причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов.
ТАСС 09:17
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Политика
Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа
Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях.
Lenta.ru 12:59
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 вчера в 12:30
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Происшествия
В Кингисеппе сгорел целый автопарк новых микроавтобусов
В результату пожара выгорели 12 новых автомобилей, закупленных для обслуживания маршрута между Кингисеппом и Петербургом, сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Маяк (г. Сосновый Бор) 03:10
Армия и оружие
США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35
Американская администрация приняла решение продать Польше 32 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на общую сумму $6,5. Об этом сообщило в среду Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
ТАСС 13:01
Здоровье
Врач-пульмонолог указала на первый признак больных легких
О затянувшемся кашле как о первом признаке больных легких рассказала на страницах СМИ врач-пульмонолог Марина Яковлева.
MedikForum.ru 12:07
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Футбол
Стало известно время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в Кубке России
Российский футбольный союз (РФС) огласил время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 12:39
Армия и оружие
НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Взгляд.ру 12:20
Гаджеты
Apple снизила цены на новые iPhone 11
Каково же было их удивление, когда оказалось, что компания не повысила, а, наоборот, снизила цены на новые iPhone.
MOS.news 02:33
Политика
В МИД России прокомментировали отставку Болтона
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя увольнение Джона Болтона с поста помощника президента США Дональда Трампа, заявил, что Россия не ждёт каких-либо изменений в связи с перестановками в американской администрации.
RT на русском 02:18
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол
Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
Бомбардир.ру 08:05
Технологии
РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов.
Ведомости 11:22
Авто
Китайцы представили во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron
Китайский автоконцерн FAW показал концепт нового гибридного суперкара Hongqi S9.
Автоновости дня 03:23