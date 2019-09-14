«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза. Об этом 11 сентября «РИА Новости» сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии. В силу снова вступило решение Еврокомиссии, принятое в 2009 году.

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

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