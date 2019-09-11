Политика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» вдвое сократить использование Opal
"Газпром" должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.
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Что трубопровод OPAL значит для «Газпрома» и при чем тут «Северный поток — 2»
ТАСС11 сентября в 09:45
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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StarHit.ru вчера в 15:27
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После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".
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Ранее Турчинов заявил, что у России будут более значительные проблемы, чем у СССР. По его словам, Украина освободит не только Крым.
Газета.Ru вчера в 21:34
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Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
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Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
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Режиссёр и телеведущая накануне сыграли свадьбу в Москве.
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Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
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Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов
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Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы
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В результате аварии погибли семь человек Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области.
Аргументы и Факты 06:52
Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
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Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 07:32
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»
Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
Московский Комсомолец 08:29
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Авто
Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали 14 ДТП
Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует случаи возможной некорректной работы системы экстренного торможения (AEB) у кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, известного в РФ под именем Qashqai.
Автоновости дня вчера в 08:07
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Экономика
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Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Происшествия
В Крыму нашли бомбу времён войны, висевшую на дереве
Снаряд времён Великой Отечественной войны был найден в районе села Бондаренково на дереве, растущем на склоне одного из оврагов, мимо которого проходит тропа к морю.
REGNUM 06:55
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК 11 сентября в 13:29
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33