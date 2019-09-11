Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» вдвое сократить использование Opal
"Газпром" должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.
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Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Здоровье
Два человека погибли от лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Надежной вакцины от лихорадки Западного Нила пока не придумали.
РЕН ТВ вчера в 10:26
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество
Кодзима опубликовал видео с брифингом из Death Stranding в качестве 4K
Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал новый трейлер предстоящей игры Death Stranding в разрешении 4K.
REGNUM 12 сентября в 01:51
Политика
Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие
Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
Live24 вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Экономика
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Наука
ИИ теперь может пройти тест для выпускников школ США. Но это не значит, что он умнее большинства школьников
Решением задач на Международной математической олимпиаде займется ИИ Однако критики технологии считают, что эти результаты не означают, что ИИ стал настолько же умным, как большинство выпускников школ.
Хайтек 04:27
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Футбол
Фанаты «ПСЖ» - Неймару: «Путь искупления вины будет очень долгим»
Фанаты «ПСЖ» выступили с заявлением относительно ситуации с бразильским нападающим Неймаром, который в минувшее летнее трансферное окно настойчиво хотел покинуть команду и вернуться в Испанию.
Евро-футбол.ру 05:12
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова
Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России
РБК вчера в 15:19
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
REGNUM вчера в 08:07
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском вчера в 18:00
Культура
В парке «Зарядье» открылся фестиваль Русского географического общества
Моссовет вчера в 07:10
Общество
Следователи занялись конфликтом из-за прически в школе Красноярска
Свободная Пресса 11 сентября в 23:20
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Футбол
Р. Нигматуллин: не могу однозначно назвать «Спартак» фаворитом матча с «Уралом»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал».
Чемпионат вчера в 10:55
Здоровье
Главный онколог назвал основные факторы развития рака
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, какие факторы влияют на развитие онкологических заболеваний.
Известия 04:01
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07