Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Культура
В Казань прибыл принц Карим Ага Хан IV
Как сообщили в пресс-службе президента республики, церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится в пятницу, 13 сентября, в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Lenta.ru вчера в 14:22
Происшествия
Человек поджег себя у Госсовета Удмуртии
В связи с произошедшим сессию Госсовета Удмуртии перенесли. По предварительным данным, акт самосожжения устроил активист Альберт Разин.
Сусанин 10 сентября в 02:33
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Происшествия
Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
ТАСС 09 сентября в 19:07
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 18:02
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Известия вчера в 08:12
Гаджеты
IPhone 11 Pro прошел тест на Geekbench
Новый iPhone 11 Pro прошел тест в Geekbench. Результаты радуют: процессор A13 Bionic, действительно, мощнейшая мобильная платформа.
The GEEK вчера в 08:35
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика
Медведев отменил действие советских актов
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР.
Рамблер 11 сентября в 08:20
Гаджеты
Смартфоны крупного китайского производителя появятся в России
Новый китайский смартфон будет представлен на российском рынке в конце года.
iReactor вчера в 23:31
Общество
Пятница 13-е: стоит ли опасаться черного дня в календаре
В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-ого Адам и Ева отведали запретный плод, в тот же день Каин убил своего брата Авеля.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 22:50
Армия и оружие
Пентагон отказался комментировать отправку 150 военных в Сирию
Пентагон не стал комментировать возможность дополнительной отправки 150 военных в Сирию, однако в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению контингента в этой стране, сообщил представитель американского военного ведомства.
Московский Комсомолец вчера в 21:57
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который на пресс-конференции после встречи с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте назвал газопровод «Северный поток — 2» «угрозой» для Европы.
Мойка78 00:01
Авто
Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере?
Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.
Car.ru вчера в 06:41
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия 11 сентября в 18:34
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Наука
Британские инженеры разработали парящего над водой робота
Британскими инженерами создан робот-планер, выпрыгивающий из воды как летучая рыба на 26 метров полета.
Ugpressa.ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Здоровье
13 сентября глава Минздрава Скворцова ответит на вопросы россиян
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня, 13 сентября, ответит на вопросы россиян в прямом эфире.
Свободная Пресса вчера в 22:04
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 11 сентября в 06:29