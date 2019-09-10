Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня вчера в 08:43
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Общество
39 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Вуз поднялся на 10 позиций, по сравнению с прошлым годом, и теперь занимает 189 строку рейтинга.
Капитал страны вчера в 15:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Туристы забронировали пустые пляжи
Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.
Коммерсантъ вчера в 19:02
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Футбол
Слуцкий назвал себя маятником Фуко
Спорт-Экспресс 03:41
Политика
Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Армия и оружие
США поставят Польше 32 истребителя F-35
Пентагон одобрил покупку Польшей 32 американских истребителей пятого поколения F-35 стоимостью $6,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 14:09
Политика
Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки Службы безопасности, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 05:22
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Общество
Медведев призвал ввести более гибкий рабочий график
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что дистанционная занятость в стране должна быть урегулирована трудовым законодательством.
Московский Комсомолец вчера в 07:22
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском вчера в 21:00
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Экономика
ЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке
Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Юлия Барановская снова примерила свадебное платье
Еще несколько дней назад Юлия Барановская показала своим поклонникам себя в красивом свадебном платье из гортензий и орхидей.
Телепрограмма вчера в 19:25
Музыка
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Политика
Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).
Ореанда-Новости 10 сентября в 07:14