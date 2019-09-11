Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Армия и оружие
Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки «Винторез»
Российская газета вчера в 08:50
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 07:30
Экономика
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Космос
Загадки сверхновых. Как происходят самые смертоносные взрывы в космосе
Каждую секунду во Вселенной вспыхивает примерно восемь десятков сверхновых звезд.
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Экономика
В регионе установлен новый прожиточный минимум для пенсионеров
От величины прожиточного минимума напрямую зависит социальная выплата малообеспеченным неработающим пенсионерам.
Волжская коммуна 10 сентября в 08:41
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском 22:17
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
Исследователи, изучавшие выделение слюны у детей и распространение бактерий при передаче денежных купюр, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС 21:18
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Здоровье
Врач назвала первый признак больных легких
Кашель является первым признаком, который может сигнализировать о заболевании легких, рассказала пульмонолог Марина Яковлева.
Москва 24 01:47
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Гаджеты
В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов
Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.
Dgl.ru вчера в 08:00
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Политика
Комитет Конгресса принял резолюцию по импичменту Трампа
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу.
REGNUM 18:32