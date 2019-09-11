Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Космос ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.

Экономика В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Гаджеты Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.

Общество Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика В регионе установлен новый прожиточный минимум для пенсионеров От величины прожиточного минимума напрямую зависит социальная выплата малообеспеченным неработающим пенсионерам.

Армия и оружие Лавров рассказал об окончании войны в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».

Политика Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Наука В США вручили Шнобелевские премии Исследователи, изучавшие выделение слюны у детей и распространение бактерий при передаче денежных купюр, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

Экономика Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Здоровье Врач назвала первый признак больных легких Кашель является первым признаком, который может сигнализировать о заболевании легких, рассказала пульмонолог Марина Яковлева.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Экономика Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Шоу-бизнес Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.

Гаджеты В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.

Технологии Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2 Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

Общество Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.