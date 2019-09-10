Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» вдвое сократить использование Opal
"Газпром" должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.
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В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» в трубопроводе OPAL
Газета.Ru11 сентября в 13:13
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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