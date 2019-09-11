Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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«Газпром» обеспоточен происходящим в Европе

Коммерсантъвчера в 18:59

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

РИА Новости11:44

«Коммерсант»: решение суда ЕС не даст загрузить «Северный поток — 2»

Телеканал 360°вчера в 22:09

Что трубопровод OPAL значит для «Газпрома» и при чем тут «Северный поток — 2»

ТАСС09:45

Будущее «Северного потока-2» оказалось под угрозой из-за Польши

Lenta.ru02:06

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

RT на русском10:09

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

Известия11:53
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Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК 22:51
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Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту

На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Телеканал 360° 04:40
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Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Политика

Медведев: у России есть все для развития экономики

Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для развития экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" не телеканале "Россия 24".
Вестник Кавказа 05:44
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Пугачева показала ночное селфи в кружевной сорочке

Примадонна хорошеет с каждым днем. Звезда решила порадовать поклонников «ночным» селфи.
Wday.ru 23:24
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Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1 трлн 10 млрд 443 млн.
РБК 23:23
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Кино

Режиссер Владимир Меньшов готовится отметить 80-летие

За свою творческую карьеру Меньшов как актер снялся почти в сотне фильмов, на его счету - пять работ в качестве режиссёра и премия «Оскар».
Вместе-РФ 11:32
Экономика

Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин

Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости 17:17
Экономика

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия

Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ

В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус 17:55
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Экономика

Минтруд предложил запретить пенсионных агентов

Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК 23:32
Политика

Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal

Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
Право.ру вчера в 07:30
Армия и оружие

Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»

Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Хоккей

Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс 15:27
Политика

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Шоу-бизнес

Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк

Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° 19:49
Кино

Возможно, стала известна дата выхода сериала по «Ведьмаку»

Кажется, Netflix непреднамеренно раскрыл дату выхода ТВ-сериала во вселенной цикла книг «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского.
CyberSport.ru 17:52
Политика

Трамп может назначить Помпео на место Болтона

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.
RT на русском 22:16
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Политика

Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:09
Футбол

Каррера прилетел в Москву

Газета.Ru 18:02
Гаджеты

Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iXBT.com вчера в 14:43
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия

На Пхукете утонул российский турист

РИА Новости 14:05
Экономика

ЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке

Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.
ПРАЙМ 20:15
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости 15:34
Политика

США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

Комсомольская правда 03:49
Футбол

УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира

Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22.
Евро-футбол.ру 12:19
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