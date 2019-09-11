Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 23:47, Вашингтон
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК 22:51
Технологии
Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту
На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Телеканал 360° 04:40
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Политика
Медведев: у России есть все для развития экономики
Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для развития экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" не телеканале "Россия 24".
Вестник Кавказа 05:44
Шоу-бизнес
Пугачева показала ночное селфи в кружевной сорочке
Примадонна хорошеет с каждым днем. Звезда решила порадовать поклонников «ночным» селфи.
Wday.ru 23:24
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1 трлн 10 млрд 443 млн.
РБК 23:23
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Кино
Режиссер Владимир Меньшов готовится отметить 80-летие
За свою творческую карьеру Меньшов как актер снялся почти в сотне фильмов, на его счету - пять работ в качестве режиссёра и премия «Оскар».
Вместе-РФ 11:32
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости 17:17
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия
Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ
В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус 17:55
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК 23:32
Политика
Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal
Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
Право.ру вчера в 07:30
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Хоккей
Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс 15:27
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° 19:49
Кино
Возможно, стала известна дата выхода сериала по «Ведьмаку»
Кажется, Netflix непреднамеренно раскрыл дату выхода ТВ-сериала во вселенной цикла книг «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского.
CyberSport.ru 17:52
Политика
Трамп может назначить Помпео на место Болтона
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.
RT на русском 22:16
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Политика
Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома
Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:09
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru 18:02
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com вчера в 14:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Экономика
ЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке
Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.
ПРАЙМ 20:15
Политика
США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
Комсомольская правда 03:49
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира
Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22.
Евро-футбол.ру 12:19