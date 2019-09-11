Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

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