Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Футбол
Экс-форвард «Барселоны» хочет, чтобы Моуринью возглавил команду
Напомним, Моуринью в свое время работал в «Барселоне» переводчиком. Это’О провел за «Барселону» 145 матчей, в которых забил 108 голов.
Sportbox.RU вчера в 20:12
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости вчера в 13:05
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Происшествия
Начальника станции «Новосибирск-главный» арестовали за взяточничество
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный", подозреваемого в систематическом получении взяток, он арестован, сообщает в пятницу Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.
РИА Новости 00:10
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Запуском капсульной коллекции одежды Меган Маркл завершила свой декретный отпуск, который по факту закончился еще раньше - герцогиня Сассекская уже успела поработать приглашенным редактором британского Vogue.
Газета.Ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Собчак призналась, что Виторган давно знал о ее чувствах к Богомолову
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее увлечение режиссером Константином Богомоловым не было секретом для бывшего супруга Максима Виторгана.
АБН вчера в 05:58
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Наука
«Шнобелевские премии» вручили в США
Известия 00:00
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Политика
СМИ обвинили Израиль в шпионаже за президентом США
Удалось ли израильтянам получить какую-то информацию, неясно. В посольстве Израиля в США размещение устройств категорически отрицают.
Говорит Москва вчера в 10:08
Авто
В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru 11 сентября в 07:36
Экономика
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости вчера в 09:47
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Политика
Украина намерена присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году
Киев заявил о намерении присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году.
Известия вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Армия и оружие
Лавров рассказал о завершении войны в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Труд" заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".
РИА Новости вчера в 19:18
Общество
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс 11 сентября в 17:50
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Фантастический приключенческий боевик «Джон Картер» (2012) признан самым провальным фильмом в истории Голливуда.
Известия вчера в 12:58
Культура
В Казань прибыл принц Карим Ага Хан IV
Как сообщили в пресс-службе президента республики, церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится в пятницу, 13 сентября, в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU вчера в 17:47
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском вчера в 20:17
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49