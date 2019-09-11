Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» вдвое сократить использование Opal
"Газпром" должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:56, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
REGNUM вчера в 08:56
Политика
Группа «Альфа» СБУ понесла потери в ходе «засекреченной» операции в Одесской области
В материале одесского информационного ресурса «Думская» сообщается, что в ходе спецоперации подразделения Службы безопасности Украины понесло потери.
Военное обозрение 01:17
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Единоборства
Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн
Обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в «Твиттере» утверждает, что россиянин заработает $ 12 млн.
Чемпионат 03:14
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 13:10
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 12 сентября в 00:53
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Футбол
Эксперты: «Барселона» без Месси переиграет «Валенсию»
ODDS.ru вчера в 07:45
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Армия и оружие
Парадная Т-15 «Армата» оказалась уязвимой
Lenta.ru 02:16
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news 12 сентября в 08:39
Хоккей
Сегодня СКА первый раз в сезоне сразится с ЦСКА
В Петербурге вечером 13 сентября пройдет первое армейское дерби нового сезона Континентальной хоккейной лиги, местный СКА сразится с ЦСКА.
Петербургский дневник вчера в 01:18
Баскетбол
Аргентина победила Францию и вышла в финал ЧМ по баскетболу
Сборная Франции оставила слишком много моральных и физических сил в победном четвертьфинале против США - сегодня Аргентина их перебегала, переиграла и абсолютно заслужила выход в финал чемпионата мира по баскетболу.
Prognozist вчера в 09:52
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика
Песков прокомментировал возвращение Ирины Алашкевич на работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если начальник управления пресс-службы губернатора Иркутской области выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для разбирательств, пишут РИА Новости.
Твой Иркутск вчера в 10:23
Экономика
В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM вчера в 01:34
Общество
Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»
Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00