Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Общество Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Здоровье Минздрав повысит зарплаты врачам Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.

Общество Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Политика Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Энергетика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Политика Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.

Космос Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экономика Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что повышение в 2020 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей коснётся 3,2 млн граждан.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Политика В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политика В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.

Общество ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

Автоспорт Квят: В Сингапуре интересный и захватывающий этап Гонщики Toro Rosso Даниил Квят и Пьер Гасли говорили об особенностях городской трассы в Сингапуре, на которой через неделю пройдёт пятнадцатый этап сезона.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Шоу-бизнес Обнаженная Любовь Успенская пригласила всех на свой концерт Правда, фото сделано через стекло и всех подробностей не видно, но учитывая возраст певицы так даже лучше.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России вырастет до 15 тыс. рублей, а для неработающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе, самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", - сказал сенатор.

Происшествия В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко показала себя спустя два месяца после родов Самое интересное – фотография была сделана всего спустя два месяца после родов Виктории.

Политика Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области.

Здоровье Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.

Политика В ФАС предложили смягчить запрет на рекламу пива в России В Федеральной антимонопольной службе считают возможным ослабить действующие в России ограничения на рекламу пива и вина.