Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» в трубопроводе OPAL
Газета.Ru11 сентября в 13:13
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Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Известия вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Собчак показала фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Гаджеты
Опубликовано фото ночной съемки на iPhone 11 Pro Max
Модель Кока Роча обнародовала в сети первое фото, сделанное смартфоном iPhone 11 Pro Max в режиме ночной съемки.
Вечерний курьер 02:50
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
RT на русском 04:43
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Политика
Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»
Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Политика
Зеленский призвал сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Авто
Из-за санкций Volkswagen может прекратить сотрудничать с ГАЗ
Немецким автомобилестроительным концерном Volkswagen AG сделано предупреждение группе "ГАЗ" о возможности полного прекращения сотрудничества при вступлении в полную силу санкций.
В городе R вчера в 08:35
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Политика
Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.
Вести.Ru 02:42
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Здоровье
72 человека заразились лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Политика
Россию заставили сохранить транзит газа через Украину
Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru 10 сентября в 06:13
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе.
Газета.Ru 04:25
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Политика
Путин исключил появление «слюнтяя» на посту президента России
В четверг, 12 сентября, Путин в дагестанском селе Ботлих встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
DP.RU вчера в 11:25