Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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OPAL раздора: зачем Польша сузила «Газпрому» трубу

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В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

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В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» в трубопроводе OPAL

Газета.Ru11 сентября в 13:13
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Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
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Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
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Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском вчера в 08:32
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Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
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Опубликовано фото ночной съемки на iPhone 11 Pro Max

Модель Кока Роча обнародовала в сети первое фото, сделанное смартфоном iPhone 11 Pro Max в режиме ночной съемки.
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Газета.Ru 02:42
Экономика

Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
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Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
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Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Политика

Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»

Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Политика

Зеленский призвал сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
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«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика

Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты

Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
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Из-за санкций Volkswagen может прекратить сотрудничать с ГАЗ

Немецким автомобилестроительным концерном Volkswagen AG сделано предупреждение группе "ГАЗ" о возможности полного прекращения сотрудничества при вступлении в полную силу санкций.
В городе R вчера в 08:35
Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru вчера в 01:42
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Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.
Вести.Ru 02:42
Политика

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
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72 человека заразились лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Политика

Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru 10 сентября в 06:13
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика

Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе.
Газета.Ru 04:25
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HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»

Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
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Путин исключил появление «слюнтяя» на посту президента России

В четверг, 12 сентября, Путин в дагестанском селе Ботлих встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
DP.RU вчера в 11:25
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