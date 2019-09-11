Энергетика
Газета.RuВ Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
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Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Пушков оценил слова Турчинова о препятствии для войны с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Киев не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.
RT на русском вчера в 19:02
Энергетика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ
Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк ввели в кому
Актрису Анастасию Заворотнюк врачи ввели в медикаментозную кому.
Регион online вчера в 15:28
Авто
У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары
На автосалоне во Франкфурте Audi продемонстрировала свой проект AI:TRAIL quattro.
DriveNN.ru 11 сентября в 10:31
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
РИА Новости вчера в 13:32
Политика
Пушков отреагировал на высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о сговоре против Украины.
Газета.Ru 03:09
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
Единоборства
Фьюри пришёл на взвешивание с Уаллиным в маске рестлера
Ранним утром 15 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и Отто Уаллина.
Чемпионат 02:19
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Футбол
Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы
Газета.Ru вчера в 03:19
Фигурное катание
Медведева упустила победу на турнире в Канаде
Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Автоспорт
Сергей Сироткин начал тесты низкопрофильных шин Pirelli
12-13 сентября Pirelli вместе с Renault проведет на Поль-Рикаре первые тесты шин с 18-дюймовыми колесными дисками, переход на которые в Формуле 1 состоится в 2021 году.
Autosport.com.ru 12 сентября в 03:21
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Шоу-бизнес
Виторган сидел с сыном в день свадьбы Собчак с Богомоловым
В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 00:19
Политика
Депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое «исчезновение»
Победивший на выборах в Мосгордуму в 3-м округе Александр Соловьев («Справедливая Россия») рассказал, почему его не могли найти после оглашения результатов выборов.
Коммерсантъ 03:39
Здоровье
Медики назвали причины боли в коленях
Болевые ощущения в коленях могут быть вызваны различными причинами. Основные из них назвали медики.
Волгоградская правда 00:01
Армия и оружие
Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии
Аргументы и Факты вчера в 15:59
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news 12 сентября в 08:39
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Общество
Оренбуржцев ожидает резкое похолодание
Как сообщают синоптики, хозяйствующий в Оренбурге обширный антициклон начнет постепенно отступать.
Orenday.ru 02:08