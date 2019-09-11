Энергетика

Мой БрянскМой БрянскВ Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости». Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
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