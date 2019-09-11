Энергетика
Мой БрянскВ Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости». Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома».
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Энергетика
«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с Россией
Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует компенсацию если "Газпром" будет настаивать на заключении нового транзитного договора, согласно прежним условиям.
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В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
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В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
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Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
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Шахтер — Заря 4:3
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» принимает луганскую «Зарю».
Все про Спорт ру вчера в 18:17
Здоровье
Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области
В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.
Взгляд.ру вчера в 09:31
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МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
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Полиция задержала 18 человек на манифестации «желтых жилетов» в Нанте
Восемнадцать человек задержаны на манифестации движения "желтых жилетов" в городе Нант на западе Франции, объявленном центром протестов в эту субботу.
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Серия А. «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Фиорентиной»
Бомбардир.ру 10:59
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
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Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
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Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек.
Газета.Ru 07:32
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
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Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
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Газета.Ru 11:44
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части «Стражей Галактики», опубликовал в твиттере актерский состав сиквела «Отряда самоубийц».
Афиша Daily 10:11
Происшествия
В региональных штабах Навального идут обыски
Сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщают о массовых обысках сразу в нескольких регионах.
Вести.Ru 12 сентября в 04:47
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Новая уязвимость сим-карты позволяет шпионить за юзерами
Исследователи кибербезопасности обнаружили новую критическую уязвимость в сим-картах.
News.ru 12 сентября в 10:41
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РБК 08:08
Авто
Автоэксперт назвал оптимальное время для смены летней резины на зимнюю
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, как понять, что пришла пора менять резину с летней на зимнюю.
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Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости вчера в 04:37
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Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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