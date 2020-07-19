Премьер-министры немецких территорий обратились к политикам комитетов по вопросам безопасности и оборонной политики США и тем, кто уже делал заявления по поводу снижения численности войск в Германии.

В Германии призвали США не выводить войска из ФРГ

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