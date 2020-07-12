Депутат бундестага ФРГ Флориан Хан, представляющий партию ХДС/ХСС, призвал отказать Турции во вступлении в ЕС, сообщает Bild. Призыв немецкого политика прозвучал на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии статус мечети.

В Германии призвали не принимать Турцию в ЕС из-за собора Святой Софии

Экономика Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины. 41

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила. 57

Экономика Страховщики из-за пандемии не досчитались седьмой части сборов Ранее «Эксперт РА» прогнозировал два сценария влияния пандемии на сегмент страхования: сокращение премий страховщиков на 17% в 2020 году при позитивном развитии событий и на 27% при негативном.

Здоровье В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам. 1K

Происшествия В Хабаровске вновь начались массовые акции протеста Автомобилист, проезжающие по центральным улицам города, поддерживают протест путем подачи звуковых сигналов.

Здоровье К возвращению коронавируса в Россию осенью готовятся вирусологи Как сообщают вирусологи, этой осенью число зараженных может вырасти вновь – из-за отсутствия ультрафиолета человеческий организм становится более уязвимым по отношению к вирусам. 142

Космос Они существуют. Уфолог представил доказательство цивилизации на Марсе На снимках поверхности Марса обнаружили высеченную на стене каньона голову неизвестного существа с рогами, пишет портал "Планета Новости".

Футбол «Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6,1K

Происшествия Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске. 222