Политика
РидусВ Германии призвали не принимать Турцию в ЕС из-за собора Святой Софии
Депутат бундестага ФРГ Флориан Хан, представляющий партию ХДС/ХСС, призвал отказать Турции во вступлении в ЕС, сообщает Bild. Призыв немецкого политика прозвучал на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии статус мечети.
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Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
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Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
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В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
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По данным Le10Sport, "Челси" заинтересован в трансфере нападающего "Лилля" Жонатана Иконе.
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