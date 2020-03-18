Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
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с чего всё началось

Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.
Известиявчера в 17:01

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Санкции против России пора снимать. В Германии задумались, как смягчить последствия кризиса

Телеканал 360°08:35

В бундестаге объяснили идею снять санкции с РФ из-за коронавируса

РЕН ТВ00:57

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Известиявчера в 19:24

В бундестаге призвали снять санкции с России для борьбы с COVID-19

RT на русскомвчера в 22:37

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:16

В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:22

«Известия»: депутаты Бундестага заявили о необходимости снятия санкций с России

ТАССвчера в 22:42
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Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Финансы

На фондовых рынках произошел очередной обвал

Сайт РБК пишет, что это минимальное значение с января 2016-ого года, а упали нефтяные котировки до такого уровня, поскольку центробанки крупнейших стран так и не смогли успокоить обстановку на рынках.
Эхо Москвы 09:00
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 03:22
Общество

Силовики обыскали главу воронежского АИРа Алексея Антиликаторова

По данным двух источников «Абирега» из окружения главы АИРа, в доме Алексея Антиликаторова проведен обыск.
Агентство Бизнес Информации 06:24
Футбол

Сергей Семак обратился к болельщикам «Зенита» с рекомендациями

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщика к официальном твиттере клуба.
Спорт день за днем 08:56
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета вчера в 07:59
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Культура

«Союзмультфильм» выпустит более 52 серий «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» планирует выпустить более 52 серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
ФАН вчера в 09:00
Общество

РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд

В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
ИжевскИнфо.РУ 02:19
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Общество

Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
МонаВиста вчера в 10:48
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Общество

В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели десятков турецких военных в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в гибели десятков турецких военных в Сирии.
РИА Новости 01:55
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Общество

ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 07:23
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Футбол

«Интер» рассматривает возможность трансфера Ачерби

«Интер» рассматривает возможность приобретения защитника «Лацио» Франческо Ачерби.
Soccer.ru 08:50
Шоу-бизнес

Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru вчера в 07:09
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
Общество

В правительстве заявили, что гречки хватит на всех

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что дефицита товаров нет и гречки хватит на всех, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:29
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожают

Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
32CARS.ru вчера в 17:15
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
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