Коронавирус
REGNUMВ Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
Читать в источнике
Оценить858
с чего всё началось
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Спорт
Гандбольный клуб «Спартак» переименован в ЦСКА
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Интернет
Huawei вышел в лидеры рынка мобильных приложений
В течение первого года после запуска AppGallery для всех разработчиков приложений действовали некоторые льготы, по которым они могли получать до 100% прибыли.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147
В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Финансы
Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать
В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб. Индекс Мосбиржи составил 2266 пунктов, показав снижение на 2,14%.
Общество
Сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных оружейных мастерских
Деятельность десяти подпольных оружейных мастерских пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает в среду, 18 марта, пресс-служба ведомства.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Политика
Премьер Украины предрек экономический кризис стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство должно быть готово к экономическому кризису в стране.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
Финансы
Центробанк продал валюту на 5,5 млрд руб
Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом "завтра", то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика
В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Экономика
Путин может направить средства ФНБ на поддержку ряда категорий граждан
Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.
Гаджеты
Коронавирус: поставки материнских плат и видеокарт опускаются к минимальным уровням
Поставки материнских плат и видеокарт стремятся достигнуть рекордно низких уровней уже к концу первого полугодия 2020 года, сообщает издание DigiTimes со ссылкой на неназванные источники из ряда производителей материнских плат.
Общество
В России утвердили правила для больничных при карантине из-за коронавируса
Правительство России утвердило временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности при карантине из-за коронавируса.
Политика
Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса
Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
Здоровье
Создана интерактивная карта распространения коронавируса в России
Интерактивная карта позволит гражданам отследить распространение опасного «китайского» заболевания – коронавируса, по регионам России.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Общество
В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации
«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Политика
Валенса призвал Польшу и Россию урегулировать исторические разногласия
Польша и Россия должны в первую очередь урегулировать исторические вопросы, считает экс-президент республики Лех Валенса.