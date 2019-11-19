Политика
ИзвестияМИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
По словам Мааса, ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметила важность реализации газового транзита через Украину. В связи с этим президент дал ей «некоторые обещания».
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Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Политика
Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве
Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Общество
Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым
За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
Наука
Куриный суп оказался эффективным лекарством от малярии
Для нового исследования ученые использовали рецепты супов. Они варьировались от вегетарианских, куриных до говяжьих.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Фигурное катание
Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Здоровье
Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве
Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Политика
Медведев заверил премьера Белоруссии, что за туман не отвечает
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас убежден, что в российско-белорусских отношениях никакого «тумана» нет, о чем свидетельствует и его сегодняшняя встреча с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Общество
Россияне собрали миллион евро для восстановления Венеции
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Культура
На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Политика
Прокуратура попросила арестовать Ляшко по делу о драке
Прокуратура Киевской области попросило суд арестовать лидера «Радикальной партии», экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко, который подрался с уже бывшим представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.