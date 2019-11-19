Политика

ИзвестияИзвестияМИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

По словам Мааса, ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметила важность реализации газового транзита через Украину. В связи с этим президент дал ей «некоторые обещания».
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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

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Глава МИД ФРГ приехал на Украину и призвал Киев сохранить транзит газа

Московский Комсомолец10:36

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ТАСС10:32

В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

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Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

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Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

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В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника

Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
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Россияне собрали миллион евро для восстановления Венеции

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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

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Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
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Прокуратура попросила арестовать Ляшко по делу о драке

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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в региональном парламенте Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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