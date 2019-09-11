В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Кино По новому роману Стивена Кинга снимают сериал По новому роману Стивена Кинга "Институт", который только что опубликовали на английском языке, уже снимают сериал, сообщает Variety.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2» Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».

Армия и оружие Пропагандист сирийских джихадистов не угодил «работодателям» Речь идет об Ахмаде Раххале, который работал как раз на Хайат Тахрир Аш-Шам, освещая деятельность террористов в «правильном» свете и делая репортажи с передовых позиций джихадистов.

Происшествия Российский турист утонул на курорте в Болгарии Турист из России утонул в Болгарии. Об этом сообщает местная полиция, передает ТАСС.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Политика «Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Здоровье Названы продукты, из-за которых часто болят суставы Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Происшествия Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Шоу-бизнес Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.

Происшествия В Удмуртии возбудили дело после суицида ученого у здания Госсовета Следователи возбудили уголовное дело после суицида 79-летнего ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии.

Политика CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.

Политика Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Общество Малышева высказалась о поедании человечины Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».

Космос Робота «Федора» больше не отправят в космос Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Происшествия В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.