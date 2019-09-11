Политика

RT на русскомRT на русскомВ Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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В комитете ГД по энергетике назвали решение суда ЕС по Opal ангажированным

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В Германии сочли необходимым исполнение «Газпромом» решения суда по Opal

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Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину

РЕН ТВвчера в 22:19
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Речь идет об Ахмаде Раххале, который работал как раз на Хайат Тахрир Аш-Шам, освещая деятельность террористов в «правильном» свете и делая репортажи с передовых позиций джихадистов.
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Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
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РБК 11:21
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Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в «Зенит»

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Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
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Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

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Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
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Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

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Малышева высказалась о поедании человечины

Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
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Доказана возможность возникновения «черных дыр» из темной энергии

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Робота «Федора» больше не отправят в космос

Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
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В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

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В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
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Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
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