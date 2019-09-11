Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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