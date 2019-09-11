Энергетика
RT на русскомВ Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:38, Вашингтон
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Политика
ЕР выступила за принятие закона, разрешающего силовикам сбивать дроны
Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев назвал крайне важным для обеспечения безопасности граждан принятие внесенного законопроекта, разрешающего силовым органам сбивать дроны-нарушители.
РИА Новости 09 сентября в 08:05
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 23:02
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Кино
Новый роман Стивена Кинга «Институт» будет экранизирован
По данным источника, компания уже выкупила у автора романа права на его экранизацию.
ГЛАС.RU 13:13
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика
Трамп сообщил об отставке Болтона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Инфорос вчера в 12:24
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Футбол
«Реал» имеет договоренность с «Челси» по Канте
Летом 2019 года «Реал» предпринимал попытку приобрести у «Челси» полузащитника Н’Голо Канте, однако лондонцы ответили решительным отказом, поскольку не имели возможности найти французу замену — УЕФА запретил клубу регистрировать новичков на протяжении двух трансферных окон.
Sport24.ru 10:05
Футбол
Туран получил условный срок за драку в клубе
Матч ТВ 06:49
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Происшествия
ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео
ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.
Известия 14:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Авто
Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне
Что показали во Франкфурте в этом году, рассказывают «Известия».
Известия 17:02
Здоровье
В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов
Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.
RT на русском 17:21
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51