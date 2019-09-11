Энергетика
RT на русскомВ Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:08, Вашингтон
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Культура
Петру Мамонову вновь проведут операцию на сердце
Музыканту и актеру Петру Мамонову, которого недавно выписали из больницы после инфаркта, врачи сделают новую операцию на сердце.
Газета.Ru 18:27
Общество
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 08:55
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Экономика
В администрации Карелии высоко оценили подготовку «Россетей» к зиме
Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.
Rostov gazeta 14:18
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.
Политическая Экспертиза 16:28
Здоровье
Власти США хотят ввести лицензирование вейпов
Власти США через несколько месяцев запретят продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором каждого из продуктов, заявил в среду журналистам глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.
РИА Новости 14:19
Происшествия
Полиция Улан-Удэ задержала 17 человек
Сотрудники полиции и Росгвардии в центре Улан-Удэ задержали 17 человек, которые оказали сопротивление инспекторам ДПС и распылили слезоточивый газ.
BFM.ru 18:58
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика
Центризбирком Украины объяснил свой роспуск политическими мотивами
Как сообщила в Facebook пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины, планы президента Украины Владимира Зеленского отправить состав ЦИК в отставку досрочно может быть политически мотивированным решением.
Московский Комсомолец 17:10
Здоровье
В Подмосковье вернули зрение женщине с редким заболеванием
Врачи Красногорской городской больнице № 1 смогли восстановить зрение пациентке с редким синдромом Фогта — Коянаги — Харада.
REGNUM 09:13
Театры
Главная роль. Михаил Швыдкой
Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".
Россия – Культура 06:31
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Происшествия
Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека
Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке
ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Авто
Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте
Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.
32CARS.ru 02:23
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10