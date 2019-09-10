Энергетика
RT на русскомВ Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.
REGNUM вчера в 07:18
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 10 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Коммерсантъ вчера в 15:32
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Экономика
Центробанк РФ дал советы, как не купить ненужную услугу в банке
Член совета директоров Банка России Михаил Мамута рассказал, как не купить ненужную услугу в банке.
ФАН вчера в 22:14
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Верховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам
В среду Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища мигрантам.
Российская газета вчера в 19:37
Армия и оружие
С чем связан дефицит лётчиков в ВВС Великобритании
«На сегодня комплектование ВВС Великобритании подготовленным лётным составом не соответствует целевым показателям, заявленным Министерством обороны, поскольку обучение кадров занимает больше времени, чем ожидалось», — говорится в документе.
RT на русском 00:15
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Армия и оружие
Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты
Американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы.
RT на русском 00:00
Энергетика
Цены на нефть упали до $61 из-за твитов Трампа
Баррель Brent подешевел на 4% на сообщении, что президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против Ирана, что увеличивает вероятность возвращения страны на рынок нефти.
REGNUM 00:14
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Наука
Посмертное изгнание
Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.
N+1 вчера в 09:24
Космос
Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов
В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).
МИР 24 вчера в 08:19
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 10 сентября в 07:08
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Технологии
Honor 9X Pro начнет снимать еще лучше
Honor 9X Pro — бюджетная модель бренда, оснащенная 48-мегапиксельной камерой.
iXBT.com 01:26
Политика
Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
RT на русском 01:45
Экономика
Рыбаки-любители Мурманской области получат возможность сдавать улов на переработку
Рыбаки-любители в Мурманской области получат возможность вылавливать рыбу для дальнейшей ее сдачи на переработку.
ТАСС 01:08
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15