В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

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