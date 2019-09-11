Энергетика
RT на русскомВ Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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«Коммерсант»: решение суда ЕС не даст загрузить «Северный поток — 2»
Телеканал 360°10 сентября в 22:09
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Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Экономика
В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке
Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
ТК Звезда вчера в 23:58
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском вчера в 16:21
Происшествия
Полиция задержала 17 человек на площади Советов в Улан-Удэ
Аргументы и Факты - Бурятия 00:01
Общество
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости вчера в 08:55
Кино
Звезда «Фантастических тварей» Эдди Редмэйн хочет сыграть Загадочника в новом «Бэтмене»
Может быть, когда-то Редмэйну удастся сыграть Загадочника, и его желание будет исполнено.
Киноафиша России вчера в 03:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Порье
Сам Нурмагомедов, одержавший 28-ю победу при нуле поражений, после перелета признался, что как соперник Дастин Порье сильнее Конора Макгрегора.
Российская газета вчера в 23:52
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
РИА Новости вчера в 23:43
Гаджеты
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL
Суд Евросоюза встал на сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Польши.
РЕН ТВ 10 сентября в 05:37
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Энергетика
Цены на нефть упали до $61 из-за твитов Трампа
Баррель Brent подешевел на 4% на сообщении, что президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против Ирана, что увеличивает вероятность возвращение страны на рынок нефти.
REGNUM 00:14
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении употребления алкоголя в России
По словам замглавы Минздрава, государство последовательно предпринимает меры, направленные на снижение потребления алкоголя, которые приносят реальный эффект.
Известия вчера в 10:57
Происшествия
К 70-летней маме главы штаба Навального пришли с обысками
Челябинские силовики пришли с обысками в квартиру матери главы штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых.
Znak.com вчера в 08:41
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия вчера в 12:42
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru вчера в 10:38
Здоровье
Глава Приамурья: «Необходимо помочь тем, кто потерял скот из-за АЧС»
Глава Амурской области Василий Орлов накануне побывал в Гродеково, где ведутся работы по ликвидации АЧС.
ИА Порт Амур вчера в 21:28
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru вчера в 08:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
На юге России пока удержится летняя погода - днем до +30 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35