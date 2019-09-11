В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что "Газпром" должен сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL до половины транзитной мощности. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Германии призывают сократить мощность «Газпрома» по OPAL вдвое

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