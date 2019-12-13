Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
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В Германии произошел взрыв в жилом доме

РБК05:07

Взрыв произошел в жилом доме на востоке Германии. Пострадали не менее 25 человек

Телеканал 360°04:15

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости04:34

В Германии 25 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме

Российская газета04:28

В Германии взорвался дом, пострадали 25 человек

Газета.Ru04:22

В жилом доме в Германии произошел взрыв

ТАСС04:39

Около сотни воспитанников детсада эвакуированы после взрыва в доме в Германии

RT на русском05:16
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое сразу несколько источников "Ъ" связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии

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Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
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Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
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На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
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В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.
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Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

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Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
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