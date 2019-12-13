Один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести при взрыве в жилом доме в немецком городе Бланкенбург, сообщили РИА Новости в местной полиции.

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

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