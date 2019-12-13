Происшествия
РИА НовостиВ Германии прогремел взрыв в жилом доме
Один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести при взрыве в жилом доме в немецком городе Бланкенбург, сообщили РИА Новости в местной полиции.
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Сборная России проиграла Швеции на Кубке Первого канала
Свой следующий матч, сборная России на Кубке Первого канала проведет также в Москве, 14 декабря в 15:00, против сборной Чехии.
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Генетик из Гарварда Джордж Черч намерен разработать приложение для знакомств с учетом ДНК.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Пожар на складе в Москве потушен
Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Политика
Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку по собственному желанию, президент России ее принял.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Политика
Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
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В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
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На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
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Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
Общество
В Шахтах «учитель года» обматерил старшеклассника
Претензии классного руководителя были вызваны тем, что депутат Стенякина помогает школе, покупая мебель и учебные пособия, а ученик объявил ее своим «идеологическим врагом».
Здоровье
Минздрав разработал положение о районной больнице
Минздрав России подготовил и предложил к обсуждению (до 27 декабря) типовое положение о районной больнице/центральной районной больнице.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
Джонсон подтвердил выход Великобритании из ЕС 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после победы Консервативной партии на выборах в парламент королевства, которые прошли днем ранее, ничто не помешает стране осуществить Brexit.
Происшествия
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено уведомление о подозрении в убийстве оперативника во время штурма дома экс-лидера.
Политика
Климкин предрек переход части Украины под власть России
Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Здоровье
В Ваныкинской больнице установили новый компьютерный томограф
Новый аппарат установлен в приемном отделении сосудистого центра - на Мира, 11.
Экономика
«Россети Северный Кавказ» выиграли в суде 5,4 млрд рублей
Гарантирующие поставки в северокавказском регионе компании внесли 45,6 тысяч заявлений, сумма которых достигает 6,1 рублей.В настоящее время из них правозащитными инстанциями удовлетворено почти 27 тысяч исков на сумму 3,3 млрд рублей.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Общество
Госдума освободила от НДФЛ компенсационные выплаты обманутым дольщикам
Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам.
Шоу-бизнес
Элина Чага рассказала, почему ушла от Леонида Агутина
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Спорт
Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского
Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.