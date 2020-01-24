Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНеизвестный расстрелял шесть человек в Германии

Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг. Об этом этом сообщает полиция города Ален в своем Twitter. Инцидент произошел в общине Рот-ам-Зе.
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Шесть человек погибли при стрельбе в немецком Рот-ам-Зе

РИА Новости08:58

На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь

ТАСС08:51

Россияне не пострадали при стрельбе в Германии

Известия09:59

Полиция Германии: стрельба в Рот-ам-Зе не была терактом

Газета.Ru09:38

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Рот-ам-Зее

Интерфакс08:50

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе

РБК09:38

Россияне не пострадали при стрельбе в Германии

RT на русском09:34
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Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Происшествия

На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Известия 05:53
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Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия вчера в 18:42
Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Газета.Ru 07:22
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Политика

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Lenta.ru 09:47
Армия и оружие

Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии

Турция направляет военных для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет Файез Саррадж, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Наука

В Италии идентифицирована стеклянная масса времен извержения в Помпеях

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Портал Поиск 07:59
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Общество

Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии

Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Газета.Ru 08:37
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 07:44
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
РИА Новости 09:51
Политика

Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Газета.Ru 09:13
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
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Происшествия

Главу минздрава Ростовской области выпустили из-под домашнего ареста

Срок домашнего ареста министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской не продлен, передает 24 января портал Donnews.
Красная весна 08:28
Происшествия

Проживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали

Lenta.ru 04:32
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
РБК 04:20
Общество

В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов

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Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Футбол

У Дениса Черышева диагностировали травму бедра

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Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге

Известия 08:30
Происшествия

Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы

Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
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Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с Плесецка

Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Певица Алсу опубликовала в Instagram видеоролик, в котором ее дочь Микелла Абрамова исполняет песню "Любовь настала", аккомпанируя себе на рояле.
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