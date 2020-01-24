Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг. Об этом этом сообщает полиция города Ален в своем Twitter. Инцидент произошел в общине Рот-ам-Зе.

Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии

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