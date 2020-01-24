Происшествия
Lenta.ruНеизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг. Об этом этом сообщает полиция города Ален в своем Twitter. Инцидент произошел в общине Рот-ам-Зе.
Читать в источнике
Оценить336
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Происшествия
Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом
В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Армия и оружие
Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии
Турция направляет военных для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет Файез Саррадж, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Наука
В Италии идентифицирована стеклянная масса времен извержения в Помпеях
24.01.2020 Итальянским археологам удалось узнать, что представляет собой стеклянная масса в скелете одной из жертв знаменитого извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Политика
Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Происшествия
Главу минздрава Ростовской области выпустили из-под домашнего ареста
Срок домашнего ареста министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской не продлен, передает 24 января портал Donnews.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Общество
В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Футбол
У Дениса Черышева диагностировали травму бедра
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Происшествия
Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы
Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
Общество
Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с Плесецка
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Алсу вступилась за поющую дочь перед хейтерами
Певица Алсу опубликовала в Instagram видеоролик, в котором ее дочь Микелла Абрамова исполняет песню "Любовь настала", аккомпанируя себе на рояле.