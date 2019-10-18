Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщает издание "Кронэн Цайтунг". По его информации, тайные манёвры стартовали на этой неделе.

В Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны

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